雲林縣公私立國中小家長會長、副會長表揚大會，24日在虎尾鎮公所虎尾廳舉行，縣長張麗善向所有家長會長、副會長及與會家長會成員致意，感謝大家對校務長期付出與支持，她上任後每天念茲在茲的就是教育，教育是雲林世代翻轉關鍵，只要家長、老師、學生3者攜手合作，一定能創造共好的教育。

張麗善表示，雲林縣雖然資源較不足，但深知教育是翻轉的契機，雲林在教育上的努力屢獲肯定，包括全台第1個全面國中小裝冷氣，讓雲林孩子有更好的學習環境，能夠專注學習；第1個自編品德教育教材，包含雙語版的品德教育書籍；教育界奧斯卡獎「教學卓越獎」，雲林縣獲得國中以下組別金質獎共3座，傲視其他縣市。

張麗善說，從111學年度起，縣府編列預算，讓全縣代理教師約750名適用完整全年聘期資格，穩定師資及提升教育環境。為了讓雲林教育能夠站上國際、走在科技尖端，建置雙語學校與智慧科技中心，讓雙箭頭帶領雲林教育加速起飛。

張麗善提到，面對快速變動的資訊世界，雲林成立首座智慧教育中心，地點就在新設立的土庫越港國小，希望能將AI人工智慧投入基礎教育，讓科技驅動雲林教育，另外，也在石榴國中設置科技實驗學校，從國中開始，啟發孩子對資訊科技的學習興趣，透過科技提升學習成效。

張麗善最後向所有家長會長、副會長致以崇高敬意，強調家長是孩子的第1任老師，是孩子的最親密夥伴，期盼持續成為親師共同合作的重要夥伴，讓學校教育成為雲林蛻變的基地。期許大家成為雲林希望工程的共同推手，創造家長、老師與學生攜手共好的教育金三角。