昔香港寫真女神趙碩之因將自己和監製錢國偉的性感照放上網路，疑似遭到電視台封殺，直到2020年才重返TVB，客串《愛·回家之開心速遞》，並在《踩過界II》擔任單元主角，近日，她被發現在TVB年度大劇《一舞傾城》中露面，過往黑歷史也遭起底。

《一舞傾城》描述80年代夜總會舞小姐的故事，被封為港版《華燈初上》，而最新一集登場的舞小姐「媚媚」，就是由趙碩之飾演，但其實這個角色本來是由鄧伊婷扮演，不過拍攝前核酸報告被大陸判定為確診，加上拍攝時間緊迫，電視台只好換角，改找趙碩之頂替。

趙碩之在《一舞傾城》中飾演舞小姐。（圖／取自TVB官方微博）

趙碩之因拍銀行廣告被發掘，2006年出道，和林建名旗下的娛樂公司簽約， 2008年開始在TVB電視台拍攝連續劇，第一部劇《盛裝舞步愛作戰》就飾演女二，聲勢看好，不過她在劇播出時，將自己和監製錢國偉的性感照放上網，疑因此被電視台封殺，2009年拍完《絕代商驕》後，就沒再拍TVB的劇。

不過趙碩之推出的泳裝寫真集大賣，2011年再推出第二本寫真集，成為寫真界女神，她更成為老闆林建名愛將，兩人還以父女相稱，不過2013年因續約一事鬧得不歡而散，趙碩之開記者會哭訴公司「講錢不講心」，林建名反指她不懂飲水思源，雙方隔空互罵感情一度決裂，後來林建名選擇放生，關係也破冰。之後趙碩之轉往電影界發展，「封胸」擺脫性感形象，演技也漸漸受到肯定。