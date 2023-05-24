民進黨立委林靜儀今提案修正藥事法第102條，引發藥師公會強烈不滿。藥師公會全國聯合會今發聲明痛批，林靜儀今日的作為，是明目張膽地剝奪藥師調劑權，不僅違背世界醫藥分工的主流，也侵害民眾的權益。

為因應「再生醫療法」修法，林靜儀今日在立法院提案修正，主張增加「經中央主管機關認定其他特殊治療情形」，並於說明欄舉例再生醫療即屬特殊情況，應開放讓醫師調劑，以維護民眾健康權益。

藥師公會表示，醫師負責診療，藥師負責藥品供補及調劑給藥，醫藥專業分工、多重把關，此既防弊又保護病人，世界先進國家皆是如此。以維護民眾健康之名剝奪藥師調劑權，此乃邏輯謬誤、誤導國民，更背離國際趨勢。

藥師公會指出，再生醫療製劑相較傳統藥品更為複雜，於藥品管理、調劑、療效監測、判斷交互作用等皆須格外謹慎，多一層把關、多一層安全，排除藥師調劑無非是拿民眾的健康開玩笑。

藥師公會強調，醫師人數不敷國人需求，診治時間已受壓縮，精進所學時間更有所不足。術業有專攻，藥品專業及新藥也與時俱進，要求醫師調劑乃強人所難，更是陷醫師人力於更加困窘之狀況。

藥師公會全聯會副秘書長邱建強表示，醫藥分業的終極目標乃捍衛國民健康，雖已實施20年，卻仍為特殊之雙軌制，猶落後日本、韓國等國諸多。林靜儀所提草案除了有損民眾健康權益，更是對於藥師專業的不尊重，令人失望透頂。

邱建強呼籲，醫藥界應合作為病人，而非貿然挑起對立，因此本會要求林靜儀委員撤回提案，萬不可違逆醫藥分工之世界趨勢，逆天自肥害人。