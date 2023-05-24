永慶房產集團針對新北市六大重劃區過去一年的房市交易量、價調查顯示，新店央北重劃區單價每坪62.6萬元最高，新莊副都心、頭前、板橋江翠北側、三重二重疏洪道右岸平均房價均約在5字頭，土城暫緩重劃區則以每坪46.2萬元，在六大重劃區中最低。

不過若以平均成交總價來看，新莊副都心、頭前、新店央北由於大坪數產品比重較高，平均總價均逾2,300萬元，六大重劃區中則以小坪數產品推案比重較高的板橋江翠北側，平均僅1,617萬元最低。

以成交量來看，過去一年頭前重劃區成交達303件最多，其次為新莊副都心、板橋江翠北側均超過200件。近年來新北市重劃區開發一波接一波，隨著重劃區發展逐漸完善，吸引不少從北市外移的小資族、小家庭前來尋屋。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，相較於於不少近年開發的外圍新興重劃區，新北六大重劃區均為新北市第一、二環，距台北市交通距離相對較近，平均約在5～6字頭的房價，比起台北市仍相對親民許多，加上重劃區具備街道整齊、綠地寬廣、建築物棟距大等優勢，比起舊市區的擁擠環境，居住環境更勝一籌。因此吸引不少有自住需求的民眾移居於此。