紐約洋基24日主場迎戰金鶯之役，比賽雖然是延長賽精彩逆轉勝，但是賽後最引人注意的鏡頭卻是一隻小松鼠。比賽中這隻小松鼠在觀眾席護欄上奔跑，嚇得旁邊的觀眾面如土色，主播不禁笑說：「看看他們的表情，他們很害怕松鼠嗎。」這一小段鏡頭被放上大聯盟官推，短短半日獲得將近500萬次觀看。

顯然那道護欄有點滑，松鼠的後腳沒能抓穩而失去平衡，跑了一段距離之後松鼠掉下護欄，主播笑說：「不妙，牠要變成飛鼠了。」松鼠果然跌下了護欄，不過以牠的體重不至於受傷（約0.5公斤），最後輕巧著地。

松鼠出現在第7局下半，洋基還落後1分。後來在9局下，球隊大哥賈吉（Aaron Judge）轟出追平陽春炮，沃普（Anthony Volpe）第10局下高飛犧牲打贏得比賽。這隻松鼠也成為幸運的松鼠。

美國網友也笑說觀眾反應太誇張，「松鼠背上有綁炸彈嗎？」「松鼠可能開口對他說話了。」紐約市棲息的種類主要是灰松鼠，棒球場也很常見，比較不尋常的是旁邊觀眾的反應，「可憐的傢伙，他要為此被嘲笑一輩子了。」中間幾個若無其事的才比較像是正常人的反應。