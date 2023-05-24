一名女子日前穿「破洞牛仔褲」參加男同事的婚禮，遭女方親友直接趕出餐廳，對方甚至直接當眾拉扯，她怒批「餐廳是很高級，我也包了6600，穿著白T搭稍微破洞的牛仔褲怎麼了？」不少網友力挺她，認為男方很沒禮貌「就說要我走可以，我的6600還回來」，也有人認為該穿著確實不妥。

「活了35年參加超過10次婚宴，第一次聽到吃喜酒不能穿牛仔褲的」，該女網友在匿名公社發文，日前她穿有些許破洞的牛仔褲出席喜酒，遭女方親友趕出餐廳，新娘弟弟說她如果不自行走出去，就會用拉的，另名親友則要她看看這是什麼場合，她嗆「餐廳是很高級，我也包了6600，穿著白T搭稍微破洞的牛仔褲怎麼了？」

原PO說她是新郎同事，女方親友認為她穿著不合適，一度要把她拉出餐廳，直到新郎和男方家人過來，對方才放手，雙方爭執過後，新娘親自出面向原PO道歉，但原PO認為不是對方的錯，發文怒批「我自認穿著乾淨整潔並沒有失禮在哪，而且我是男方親友，你一個女方弟弟管我穿牛仔褲是住太平洋嗎？」

其他網友留言「喜帖沒特別註明就不能說人家沒禮貌，強迫客人離開更沒禮貌」、「直接紅包要回來，留紅包袋走人」、「人來就不錯了！還在意人家穿怎樣？要的是祝福吧」、「就說要我走可以，我的6600還回來」、「又不是穿吊嘎+藍白拖鞋，新娘家也管太寬！還要硬把男方的賓客拉出去，有什麼毛病」、「新娘弟是太閒找碴嗎」也有人認為破洞牛仔褲確實較不禮貌。