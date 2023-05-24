朝陽科大蒙古校友會成立大會，校長鄭道明（右）授旗，由蒙古校友會首任會長杜雅君（左）代表接受。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

為擴大海外校友凝聚力，朝陽科技大學24日成立蒙古校友會，推舉資訊管理系應屆畢業生杜雅君接任首任會長。朝陽科大校長鄭道明表示，朝陽的辦學願景就是成為一所世界級大學，積極招收來自世界5大洲近千名境外生，海內外校友人數更達8萬名，菁英遍佈全球。

杜雅君表示，蒙古學生在台灣學習期間，受到朝陽師長悉心的指導與照顧，希望畢業後能盡一己之力，回饋母校。蒙古校友會副會長及秘書長分別由應用英語系達麗及資管系蒙米安擔任，兩人希望能串聯更多校友，在海外延伸朝陽科大的力量。

鄭道明表示，目前全校有42位蒙古學生，其中，就讀企業管理系台灣產業策略發展博士班的辛采彩，榮獲全球領袖2022留學台灣獎學金，表現優異。蒙古幅員遼闊、面積為台灣50倍大，近年來，透過台灣蒙古教育中心，朝陽科大陸續與蒙古中央省、中戈壁省、南戈壁省、巴彥洪戈爾省、前杭愛省、後杭愛省、布爾干省、札布汗省、東戈壁省等9個省份簽訂學術合作協議。

校友服務暨職涯發展處處長許世宗強調，朝陽科大已成立馬來西亞、香港、越南、韓國、澳門、印尼及蒙古等7個海外校友會，預計今年7月再成立印度及日本校友會，並規劃於明年3月的30周年校慶，盛大成立「世界校友總會」、校友會必能凝聚廣大校友，擴大朝陽科大的全球影響力，再創新局。

「今年第一屆蒙古畢業生即將誕生！」校友總會理事長王志盟亦表示，期盼透過蒙古校友會促成台灣與蒙古雙邊學術、經貿及文化等多元發展，並團結廣大海外校友的力量，與母校攜手共進。