基隆市議員秦鉦提出他對基隆捷運第二階段的看法，認為應該走東岸連接未來的新市府大樓。（市議員秦鉦提供／張志康基隆傳真）

基隆市議員秦鉦24日在總質詢時，要求基隆市政府在基隆捷運第二階段應考慮將路線往安樂區規畫。基隆市長謝國樑也當場表示，捷運路線沿著安樂區路廊進入市中心有其必要性，市府未來將進行評估。

基隆市議會24日進行施政總質詢，秦鉦指出，安樂區人口有8萬餘人，是基隆人口比例最高的行政區。每日往返台北及基隆的通勤人口及車輛數量頗多，如果捷運第二階段能在安樂區規劃設立長庚醫院捷運站，將有效改善現有的通勤狀況。另一方面，若基捷能在安樂區設站，也有助於運量的提升。

秦鉦強調，火車是長距離運輸，也有戰備用途，民眾也不希望看到火車及捷運二選一的狀況。他認為，目前基隆港西岸已有火車站及城際轉運站，若再加上捷運站恐造成交通瓶頸，因此他認為基捷可以往東岸規畫，也可連結未來的新市府大樓。

謝國樑答詢時表示，中央若確認捷運負擔額及還款期程的延長，市府將啟動第二階段計畫，會想辦法讓火車和捷運都留下，捷運若能接到安樂區會更有效益，進入市區後可銜接火車站。

秦鉦要求謝國樑簽下基隆捷運第二階段規畫設立長庚醫院站，謝國樑雖答應簽署，但仍強調，確切的路線及相關規畫，仍需經過詳細評估。