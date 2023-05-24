近年來越來越多人另闢蹊徑賺取高薪。一位政大男大生表示，最近他和台大女友喝咖啡時，遇到2個穿著校服五專妹討論課業，沒想到其中一位女生竟表示，「現在的女生還讀什麼書？去找個乾爹包養就好阿！讀到台大又怎樣，我一個晚上就賺她1個月薪水了」，後續更透露自己有個台大男友，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，當時A女感嘆雖然考試有洩題還是很有難度，B女卻安慰，「沒關係啦你長的又不差，奶又大」、「現在的女生還讀什麼書？去找個乾爹包養就好阿！讀到台大又怎樣，我一個晚上就賺她一個月薪水了」，A女認為這種想法不好，她的政大男友會介意，B女接著回應，「妳說那個政大書呆子嗎？」、「那些台大政大的男生根本超好釣的呵呵」。

原PO提到，雖然他和女友當下想要繼續偷聽八卦，不過兩位五專妹似乎知道自己講得太大聲，馬上轉到其他話題，不過B女還是透露資訊，「欸對了我那個台大男友…」，讓原PO直呼刷新三觀，「現在女生這麼open嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「少見多怪欸，不就現代妓女而已，各取所需，說台大政大好釣，其實自己被當X器而已。真的要結婚也不會找他們」、「沒辦法竹科很多高學歷宅宅不會交女友，甚至一堆連交都沒交過的處男，所以這種小X子才能那麼囂張」、「他們講的也沒錯，但不只台大政大男生好釣，只要是男生都好釣」，另外也有內行人感嘆，「曾經做過脫衣黃播，這個時代確實有臉蛋或有身材甚至只要很敢玩，1個月真的可以賺得盆滿鉢滿，只是生涯很短，懂的存下來錢滾錢的少之又少，大多是像樓上說的小X子」。