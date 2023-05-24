鄒承恩稱楊晴是「銬不住的女人」。（TVBS提供）

TVBS《加油喜事》中感情最穩定的「良慧CP」鄒承恩、楊晴，因與劇中女兒同房影響兩人「愛的運動」，鄒承恩特別預約飯店揪楊晴角色扮演，分別穿上犯人與女警打扮，沒想到弄丟手銬鑰匙而笑料百出。拍攝時也趣事不斷，鄒承恩聊到楊晴的手腕太細，導致手銬頻頻滑掉，笑稱她是「銬不住的女人」；楊晴則因安全褲頻出鏡，讓導演誤以為走光頻喊卡，她說：「下次安全褲要再穿大件一點了。」

鄒承恩、楊晴劇中開房間，玩角色扮演。（TVBS提供）

對於透過角色扮演增進與另一半的感情，鄒承恩透露婚前曾與當時還是女友的老婆嘗試過，讓一旁的楊晴調侃他：「你這麼重口味喔！有滴蠟燭嗎？」鄒承恩秒回：「沒有滴蠟燭，也沒有皮鞭啦！」接著提到當時女友精心準備爆乳護士裝，他卻浮現「為什麼護理師要穿如此不像護理師的服裝」的念頭，幸好未將內心疑惑說出口，鄒承恩笑說：「還好我忍住，不然就解嗨了。」

楊晴劇中竟被準婆婆求婚。（TVBS提供）

劇中武子良（鄒承恩飾）為向單親的陳玉慧（楊晴飾）求婚，歷經千辛萬苦，卻在求婚之際狀況不斷，子良先是意外地向媽媽春花（陳亞蘭飾）跪下求婚，接著面對猶豫不決的女方，竟靠阿母出馬幫玉慧套上戒指，才成功抱得美人歸。楊晴回想當初被準婆婆求婚，直說：「那時很震驚耶！感覺是要嫁給亞蘭姐。」令鄒承恩哭笑不得，表示求婚還是要自己來啦！

《加油喜事》24日邁入第4季「相信愛情」，並宣布宣布6月4日（日）將至中南部舉辦演員見面會，「武后」陳亞蘭將帶著兒子、媳婦微服出巡，消息一出令許多粉絲又驚又喜，直呼：「要去面見聖上了。」