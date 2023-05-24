從「情人的眼淚」找到人生目標，前空姐丁采綸（左）獲全國農業達人選拔季軍。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

曾任長榮航空座艙長、保險業襄理的丁采綸，因愛上俗稱「情人的眼淚」的雨來菇，2016年毅然決然南下恆春半島務農，闢建農場並堅持以綠色保育及友善環境方式種植雨來菇，雖然一路走來辛苦，但她始終不忘初衷，繼2019年入選百大青農後，日前還獲全國農業達人選拔大賽季軍，堪稱苦盡甘來。

丁采綸日前參加中華民國農會舉辦的全國農業達人選拔大賽，以「沒有框架的人生~空姐雨來菇」為主題，分享從農辛苦歷程，以創新經營推廣雨來菇產業，從來自全國16個縣市農業達人中，榮獲季軍殊榮。

7年前，丁采綸從空姐變青農後，積極精進栽培技術、致力推廣雨來菇產業，且為讓雨來菇利用更多樣性，更是勇於挑戰自我，開發雨來菇各式加工產品，她融入雨來菇藻類豐富營養製作天然又健康的「九次藻麵」，便獲得2020農委會銀髮友善食品銀膳獎。

隨後，她又以乾燥雨來菇研製的全素調味料「天香十三味」，榮獲比利時布魯塞爾iTQi國際頂級美味大獎的評鑑2顆星，創新產品提升雨來菇產業價值。今年她再開發推出「有機貓薄荷」新產品，同時符合有機驗證與寵物食品相關法規。

此外，她所經營的農場也採取預約制對外開放的方式，結合食農教育讓遊客認識雨來菇生產環境，體驗採集、清洗等流程，還能親自DIY體驗及品嚐創意雨來菇料理，推廣全民食農教育。

對此，屏縣府農業處表示，丁采綸代表屏東縣參與全國農業達人競爭榮獲季軍，值得肯定，期許透過得獎者作為青農楷模與學習對象，鼓勵屏東青農彼此交流成長，精進產出各項優質農特產品及創新加工品，營造優良從農環境。