美國債務上限協商卡關，引發投資人憂心美國爆發債務違約，亞洲股市今天大多隨著前一天的華爾街股市跌勢收低。

法新社報導，目前市場焦點鎖定華府，美國總統拜登（Joe Biden）和聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）展開了一連串協商，試圖尋求將聯邦舉債上限由目前的31.8兆美元上調。

拜登和麥卡錫22日表示，有信心可以達成協議。

共和黨已表明將明年聯邦開支降至2022年的水準設為底線，但民主黨迄今拒絕承諾。

共和黨籍聯邦眾議員諾曼（Ralph Norman）昨天警告，麥卡錫曾表示，雙方距離達成協議「還差得遠」。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）已示警，舉債上限協商必須在6月1日前達成協議，否則美國恐爆發債務違約。經濟學家警告，一旦美國發生債務違約恐造成全球經濟和金融市場的動盪。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「除經濟外，債務上限協商凸顯美國政壇持續兩極化，對華府的政治進程投下陰影。」

他說，「一再訴諸危險邊緣策略恐再度引發信評公司的關注」，國際信評公司標準普爾（S&P）曾在2011年類似情況下，調降美國信評。

殷尼斯指出，當時「根本的問題是日益惡化的政治分歧，這種情況自2011年以來，除持續惡化外，別無其他，這點難以爭辯」。

繼前一天華爾街股市大跌後，亞洲股市今天也面臨賣壓。

日股日經指數收低0.9%，來到30682.68點。港股恆生指數收挫1.6%，來到19115.93點。上海綜合股價指數收跌1.3%，來到3204.75點。

至於其他亞股，首爾、雪梨、台北和新加坡等股市收跌。威靈頓、馬尼拉和曼谷股市則收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120524