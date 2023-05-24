今年補班多引起部分民眾反彈，行政院會明天將討論「113年政府行政機關辦公日曆表（含彈性調整放假及連假規劃）」報告。官員今天說，政府聽取民意、蒐集專家意見，應該會往補班最少的方向調整。

為利政府行政機關上班日及放假日的安排有所依據，彈性調整放假日期，人事總處在民國102年配合「紀念日及節日實施辦法」所定紀念日及節日的放假規範，訂定「政府機關調整上班日期處理要點」，規定放假的紀念日及節日如遇到星期二或四，一律調整放假；小年夜為上班日者，調整該上班日為放假日，並以前一週六補行上班為原則。

不過，今年補班日達6次，引起部分民眾反彈。人事行政總處日前為此將研擬的5個調整方案送進行政院，包含維持現況、僅小年夜彈性放假、小年夜與清明節彈性放假、三節（春節、端午、中秋）彈性放假、三節加上清明與兒童節彈性放假。

行政院會明天將討論「113年政府行政機關辦公日曆表（含彈性調整放假及連假規劃）」報告，行政院官員今天對中央社記者表示，其實按照既有的調整放假依據，一年頂多3次補班，但今年剛好碰到10年一次、多達6個補班日的現象，確實社會有反彈聲音，因此政府聽取民意、蒐集專家意見，應該會往補班最少的方向調整。

不過，官員也說，實際結果須等明天行政院會討論通過，院長陳建仁拍板後才會對外說明。