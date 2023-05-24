第五屆「2023東引軍事越野障礙賽」即將於5月26日開放民眾報名，8月4日至6日盛大開跑！作為全台唯一的軍事越野障礙賽，此次風格突破以往，採用「軍事科技」、「未來感」及「戰地遊戲」等要素，讓跑者擔任戰地前線的玩家，在全台最北的S級戰區「東引島」體驗絕地求生的刺激感。

賽道升級挑戰更刺激 一覽軍事文化體驗

本次賽道將障礙關卡升級，結合科技主題，展現「超越極限，勇不設限」的賽事精神，規劃 3.5K新手體驗組、8.5K資深玩家組以及 16K職業選手組等三大組別，名額分別為 350 人、800 人及 250 人，提供各階段的跑者勇攀高峰，挑戰自我極限。其中，列為東引路跑限定的軍用「中柱坑道」也特別為此賽事限定開放給跑者通過，使選手們能有更豐富的軍事體驗。

今年特別邀請了三位旅台國外YouTuber擔任代言人，分別是來自俄羅斯的歐亞力、日本的高志及TOMO桑，他們將會帶領著各組戰士們，一同探索美麗且神祕的東引島，同時將整個過程記錄下來，推廣給世界各地的人們。

本屆賽事特別邀請了三位旅台國外YouTuber擔任代言人，分別是歐亞力(圖左起)、高志（松野高志）、Tomo桑 （後藤友嗣）。（圖／連江縣東引鄉公所提供）

限量完賽禮「東引紀念高粱酒」、「泰山聯名氣泡水」

賽事總獎金超過30萬台幣，獎盃的設計上則是貼合活動風格，採用了「透明顯示器」的概念，呼應本次主題「未來、科技、軍事」，也特別將今年4月正式啟航的新臺馬輪刻在上頭增加紀念性，成為最獨特的賽事紀念獎盃。本屆再度與泰山企業聯名推出限量迷彩版Cheers EX 強氣泡水，為首款運動賽事結合氣泡水限定款式。而歷屆經典的完賽禮之一「東引紀念高粱酒」，本屆更特別將容量升級為600ML，豐富禮品通通專屬本次賽事限定！

今年的賽事適逢「新臺馬輪」的首航年，參賽跑者可以登上被譽為「最美客貨輪」的新臺馬輪，搭船舒適度再升級，體驗加倍。除了參加賽事之外，現場的活動也比往年更加豐富，現場民眾可以享受「當地美食園遊市集」、「賽前選手之夜」、「絢麗煙火秀」！選手之夜以「軍民聯歡勞軍晚會」的概念規劃，將復刻並融合過去東引島「軍民聯歡晚會」及「勞軍晚會」的樣貌。

探索文化及土地之美，東引城市解謎、戶外瑜伽派對

今年更特別增加了「城市解謎」、「戶外瑜珈」、「里民歌唱大賽」等活動，首創充滿軍事主題的「東引城市解謎」，讓民眾一邊觀賞東引島上的人文風景，一邊探索歷史的神秘謎題。將近年來深受年輕人喜愛的戶外瑜珈搬到全台最北的國之北疆，讓民眾一邊聆聽海浪聲，一邊體驗課程療癒身心靈。同時段活動還有以絕美體驗聞名的「海上看東引」繞島航班活動，從海上體驗東引島的壯闊與美麗，有別於陸地上的美景，海上看東引可說是必須得帶走的體驗之一。且賽事期間也適逢東引指揮部的「全民國防夜間例行火炮操演」，民眾可以趁這個機會親身感受軍事基地中實彈射擊的震撼視聽。2023東引軍事越野障礙賽於5月26日上午10點起開放報名，相關及更多資訊資訊可至Facebook搜尋「東引軍事越野障礙賽」。

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