Gogoro續加速海外布局腳步，24日宣布與韓國Bikebank合作，計劃今年第三季以Dotstation品牌在韓國銷售電動機車，這也是Gogoro繼於首爾美食外送業務輸出電動機車與電池交換系統後，將電池交換網路拓展至首爾之外的七大城市。

Gogoro執行長陸學森表示，Gogoro與Bikebank秉持一致的永續願景，共同加速韓國運具電動化。首爾擁有全球規模數一數二的美食外送產業生態系，也是首波採用Gogoro電池交換服務於美食外送領域的市場之一。未來，Gogoro將持續發展B2B美食外送業務、打造永續外送，更為韓國消費者帶來智慧電動機車與電池交換服務。

因應市場需求，Bikebank為韓國大眾與外送夥伴設立兩家Dotstation銷售門市，並建置逾70個電池交換站，將電池交換網路拓展至首爾、大邱、世宗、昌原、仁川、慶山、京畿道、蔚山等八個重要城市。

Bikebank執行長Minkyu Kim表示，Dotstation品牌讓更多韓國消費者輕鬆享受永續移動體驗。透過Dotstation，Gogoro電池交換服務進駐韓國八大城市，預計今年建置更多電池交換站，並為消費者提供一系列智慧電動機車車款。