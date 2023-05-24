新北市長侯友宜被國民黨徵召為2024總統參選人，與民眾黨主席柯文哲、副總統賴清德三腳督的態勢底定，前立委郭正亮今( 24 日)指出，「老派國民黨要如何爭取年輕人的認同」，是侯友宜必須要克服的問題，而關鍵就是要讓年輕人覺得「你不一樣」。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，這需要有一段時間的累積，不是跟年輕人站在一起就能吸引年輕選票，而是要從發言團隊、要跟哪些人物接近、舉辦哪些活動等等，「要讓年輕人覺得『你不一樣』，有機會看到國民黨脫胎換骨」。

郭正亮強調，不能認為反對民進黨的人就會覺得國民黨好，尤其是40歲以下的年輕人，因為藍綠兩黨都有自己的毛病，這是侯友宜必須要去面對的問題，否則這場選戰會很艱苦，因為民進黨手中有鋪天蓋地的資源和網路文宣，屆時就會有各式各樣的攻擊。

據《TVBS》19日的總統民調顯示，柯文哲在20-39歲的年輕選民中佔優勢，20-29歲有 43% 挺柯、26%挺侯，30-39歲則有 36%挺柯、19%挺侯；在《聯合報》23日公布的民調中，20-39歲的選民，有35%支持柯文哲、17%支持侯友宜。

郭正亮也提到，有一些韓粉網紅最近轉向製作柯文哲的東西，流量也都不錯，侯友宜在這點上，必須自己製造流量，做一些影片讓人容易傳播，因為在網路時代，只要有哏、有料，就一定會被傳播，不用擔心，但關鍵在於自己要先有東西，成為「內容提供者」。

此前郭正亮也曾點出，國民黨的立委參選人徐巧芯、羅智強以及前南市議員謝龍介等人，都是能2024選戰團隊的關鍵，能夠吸引年輕選票。