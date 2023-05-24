樂天桃猿郭嚴文開季至今正好100打席沒有任何保送，甚至還出現上壘率3勝10比打擊率3成13還低，這樣特殊現象連總教練曾豪駒都說是第1次遇見，郭嚴文則表示，過去自己狀況不好時曾試著選球，但結果也不理想，反而造成節奏亂掉，他笑著說：「搞不好今天被這樣一問就會被保送了。」

郭嚴文目前100打席、99打數，敲出31支安打包含1轟，另有1次高飛犧牲打，四壞球、觸身球保送數字都掛零，也造就上壘率比打擊率還低的奇特現象。

「可能就是那1次高飛犧牲打吧！」郭嚴文說道，「我知道自己沒有被保送，也知道上壘率比打擊率低。」他表示，自己也會想獲得保送，但還是要要保有攻擊慾望，「過去也有狀況不好時想多等幾顆，但結果不是我想要的感覺。」

曾總指出，郭嚴文本來就是攻擊很積極的打者，只要想出棒就一定會想辦法打到球，「不要說是選球不好，就是積極攻擊，很會纏鬥也代表他很專注在自己的擊球。」

賽前被問到關於目前沒有被保送後，郭嚴文認為今天紀錄可能就會「被說破」，「我有感覺今天有機會有機會被保送了。」