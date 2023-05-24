好市多莓果驗出A肝病毒，現遭爆出會員領慰問金需簽「和解書」。（食藥署提供）

好市多冷凍莓果、藍莓、草莓商品都陸續遭驗出A肝病毒，食安風波不斷，好市多也於日前公布補償方案，包括每人補償購買商品等值慰問金與檢測費用，但現在卻傳出，消費者前往賣場退貨、領取慰問金時，業者竟要求消費者簽下和解同意書，內容甚至提及，簽完後若確診A肝，將不得再領取賠償，且不允許消費者拍照及帶走同意書。

好市多新回應：「關於會員對方案的考量，好市多尊重會員的選擇；而同時好市多也會顧及會員權益，若經主管機關回溯性疫調確診係因食用受影響商品所致，好市多將負責相關費用。」