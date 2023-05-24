領A肝莓果慰問金要求「簽和解書」 好市多回應了 18:422023/05/24 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／楊雅婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 好市多莓果驗出A肝病毒，現遭爆出會員領慰問金需簽「和解書」。（食藥署提供） 好市多冷凍莓果、藍莓、草莓商品都陸續遭驗出A肝病毒，食安風波不斷，好市多也於日前公布補償方案，包括每人補償購買商品等值慰問金與檢測費用，但現在卻傳出，消費者前往賣場退貨、領取慰問金時，業者竟要求消費者簽下和解同意書，內容甚至提及，簽完後若確診A肝，將不得再領取賠償，且不允許消費者拍照及帶走同意書。 好市多新回應：「關於會員對方案的考量，好市多尊重會員的選擇；而同時好市多也會顧及會員權益，若經主管機關回溯性疫調確診係因食用受影響商品所致，好市多將負責相關費用。」 #好市多 #慰問金 #會員 #A肝病毒 #莓果 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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