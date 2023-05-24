台東不同年齡與地區的青少年齊聚，彙集對於縣內公共休閒空間與青少年活動課程等福利服務建議。（蕭嘉蕙攝）

模擬公聽會活動促進公部門與少年們對話，助於未來縣內少年福利政策的規畫。（蕭嘉蕙攝）

台東兒少代表於24日與台東縣青少年福利服務中心籌備處共同發起「台東縣青少年福利服務模擬公聽會」，透過世界咖啡館的方式，讓縣內不同年齡與地區的青少年交流，藉此彙集對於縣內公共休閒空間與青少年活動課程等福利服務建議，期盼促進兒少的表意權、重視兒少培力。

來自台東女中的兒少代表鄭瀚予認為，縣內公共運動場地、設施不足，如游泳池、排球場等，另外休閒興趣活動也較少，如音樂、吉他等，建議可以增加辦理。

台東縣饒慶鈴回應說，目前在台東縣原住民文化創意產業園區內，設有TTstudio錄音室可供借用，但前提是須由混音師帶領操作，以避免不當使用，損毀器材設備，若青年學子有興趣，未來可辦理混音師人力培育工作坊，向下扎根。

此次模擬公聽會由社會處向在場青少年報告台東縣青少年福利服務現行內容，以及未來館舍空間設計，台東少年們所期待的練團室、練舞室與討論空間皆在規劃當中，館舍預計於114年6月落成。

模擬公聽會活動讓公部門有機會與少年們對話，有助未來縣內少年福利政策的規畫。下半年度也將辦理台東縣第六屆兒童及少年諮詢代表遴選計畫等活動，期待能廣邀縣內對公共事務有熱情的兒童及青少年加入行列。