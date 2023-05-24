正新創辦人羅結辭世後葬於其家族墓，該墓園綠意盎然。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

正新輪胎創辦人羅結2019年辭世葬在家族墓，今年2月間缺錢花用的張姓毒蟲，夥同羅結前司機凃男盜取羅結的骨灰罈，並恐嚇羅家6000萬，張嫌等3人一審遭判3年8月至7月不等刑期，其中的凃男今下午表示，他因一時糊塗涉案，深感後悔，覺得很對不起老董及家屬。

這起震驚社會的盜骨灰勒索案一審判決公告後，在地方上引發議論，許多人對於正新創辦人羅結辭世後，竟遭其生前司機凃男夥同外人盜取骨灰，並據此獅子大開口向家屬勒索6千萬感到非常不可思議，直呼羅家「養老鼠、咬布袋」，並直斥凃男等人連老頭家的骨灰都不放過實是「人鬼共憤」。

「一時糊塗！」凃男今下午接受媒體電訪時表示，他真的感到非常後悔，當時因為一時糊塗，被人牽著走，一開始他和張男聊天有提到羅結的家族墓，張男要求他載去現場看，當時張男說其老婆住在那附近，他則是說有印象曾經去過那邊（羅結家族墓）。

凃男說，他因為缺錢，才會被人牽著走，他和張男盜走羅結骨灰後，他沒有和張男去勒索羅家，是張男和林男去和家屬談的，他只負責和張男去盜取骨灰，拿回來後，就由他們去和家屬交涉，他對自己的行為感到非常後悔，很對不起老董跟他家屬，案子已進入司法，他很後悔。

正新輪胎發言人羅永勵表示，關於創辦人骨灰被盜一事，他們員工是後來才知道，是看新聞才知道的，至於司機部分，其實該司機已經離職很久了，後來才發生這樣事情，大家都覺得震驚。

正新輪胎創辦人羅結2019年去世葬在彰化市第七公墓的家族墓，今年2月間，缺錢花用的張姓毒蟲，夥同羅結前司機凃男盜取羅結的骨灰罈，並再與林姓男子恐嚇羅家6000萬，家屬氣得報警，警方火速逮到張姓等3名犯嫌，一審日前判決，3人遭依《刑法》發掘墳墓而盜取火葬之遺灰、恐嚇取財未遂等罪，分別遭判3年8月至7月不等刑期。

經查，本案關鍵人物是曾在正新輪胎任職長達18年的凃男，他曾擔任羅結的司機，對於正新家族相關據點相當了解。今年2月8日晚間，有毒品前科的張男因缺錢買毒，找來凃男一起開車到羅結的家族墓，以油壓剪破壞鐵窗，攀爬進入偷竊羅結的骨灰罈得逞。

判決指出，當晚偷來的骨灰罈由凃男保管，隔天張男找來林男，要求他打電話給羅結的媳婦，電話中恫稱「我有你爸的東西，我要向你求財3000萬，不然我就毀掉你爸爸的東西或向報社公開」，不過張男遲遲沒有得到滿意答覆，同月13日至15日之間，接連傳送恐嚇簡訊給羅媳，還附上骨灰罈照片。

直到最後幾天犯嫌被逼急了，嗆說不理就會傳送毀掉的影片到各大媒體，贖金更提高到6000萬。羅家遭到恐嚇後報警處理，警方，除了找回被竊的羅結骨灰罈之外，也扣得iPhone7行動電話等證物，全案由警方移送彰化地方檢察署偵辦。

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