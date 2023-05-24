「全聯小時達」超過600家門市，成立2年半來共服務超過千萬筆訂單。（全聯提供）

據勞動部統計，近3年來全台外送人員成長超過3倍，去年暴增至14萬5000人，在過去疫情封關下，超市量販也積極投入外送服務，縱使今年已全面解封，外送仍有穩定高成長、客單價也提升，尤其生鮮食材的即時配送更能滿足全職家庭主婦、偏遠孝親的需求，業者今年再推出「騎士感恩日」活動，回饋辛苦的外送夥伴們。

全聯於2021年初推出自營「全聯小時達」外送平台，並陸續與Uber Eats、foodpanda平台合作，2年半時間從首波雙北50家門市，擴展至全台超過600家，幾乎已涵蓋全台近100%外送區域。至今統計共服務超過千萬筆訂單，尤其今年第1季業績，還較去年同期成長超過5成、平均客單價成長4成，顯示消費者已依賴線上購物與外送到府的方便性。

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯小時達剛上線時僅千支商品，目前來到5800項，配送也縮短到30幾分鐘內送達，在生鮮電商的競爭環境下，全聯可做到線上線下同步價、運費吸收，已相當不容易，小時達業績目前占整體業績的3～4％，但80％的消費者使用過會上癮，就算是從未用過的客群，也表示有意願使用。

全聯為感謝各平台外送夥伴們，騎士於5月27日活動當天，完成全聯任一訂單，除了可享好禮，加碼再抽Gogoro、iPhone 14等獎項；全台含離島當日配送最多「全聯小時達」訂單的騎士，將贈多單獎勵金6888元。全聯總經理蔡篤昌表示，有位送過全聯最多訂單的外送夥伴，平均每天送6.9張單，上線800多天來，該名騎士甚至完成超過5700筆的全聯訂單。