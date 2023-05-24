花蓮縣議會第20屆第一次定期大會甫落幕，縣府在臨時會跟定期大會提案尚有95案來不及審理，將延到6月臨時會再審，恐影響社福及災後重建工程期程，縣府深感遺憾，希望縣議會苦民所苦，盡速審議通過。對此議長張峻強調，議員均嚴謹、認真在審議預算，展現對民眾負責任的態度，無刻意阻擋與刁難。

此次定期大會自4月24日到5月23日召開，4月24日下午由縣長徐榛蔚施政報告，接著為各局處工作會報，5月2日至17日總質詢，22、23日二、三讀會審查各項議案。

由於今年2月第一次臨時會二、三讀會時，議長張峻因縣長、副縣長未列席說明，裁定延審縣府提送57項議案至此次定期大會再審，但連同這次定期大會所提84案，共有141案，議案量極大，最終還是沒能審完，昨下午5時閉會時間一到，張峻敲槌裁示延到6月5日至9日臨時會續審。

縣府強調，縣長徐榛蔚向來尊重縣議會，如期準時出席定期會，不需出席臨時會，但縣議會卻未依規定及人民託付職責，審議原本在該會期的提案，由於許多提案涉及弱勢與災後重建工程，若未審議恐使社福及重建工作延宕、停擺，形同漠視迫切需要幫助的弱勢族群與鄉親。

縣府表示，中央補助款獲議會通過後，還要經各鄉鎮市代表會同意納入預算，才能進入設計規畫或執行階段，預算延宕將嚴重影響執行期程，希望府會持續溝通，相互尊重，共同為縣民謀福祉。

對此，張峻強調，議會是以民意機關的立場為百姓發聲和監督，完全基於職責所在，沒有刻意阻擋或刁難預算審查的預設立場，但縣府此次定期大會提供的審查資料卻不完備，是審議效率延滯的原因之一。

張峻表示，每位議員在定期大會均以嚴謹認真的態度提問，審議中央龐大預算補助，善盡監督和把關職責，讓錢花在刀口上，才能建立更好的規畫。