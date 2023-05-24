桃園市桃園區49歲郭姓女子23日至1間檳榔攤應徵工作，卻趁著店內人員上廁所，將檳榔攤財物搜刮一空，警方獲報查緝，在郭女投訴旅館查獲，郭女稱竊得款項已花費殆盡，警方依竊盜罪嫌函請法辦。

警方表示，23日13時55分許，郭姓女子至國際路某檳榔攤應徵工作，卻趁店內人員離開上廁所的空檔搜刮店內財物約1萬2千元後逃逸。檳榔攤報警後，發現郭女留下都是假資料，不過員警仍循線找到郭女住宿旅館，郭女稱，竊得款項已花費殆盡，依法函請偵辦。