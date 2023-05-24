假應徵真偷錢！ 女搜刮檳榔攤財物 捲款逃逸躲旅館落網 19:192023/05/24 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市桃園區49歲郭姓女子23日至1間檳榔攤應徵工作，卻趁著店內人員上廁所，將檳榔攤財物搜刮一空，警方找到其投宿旅館將其送辦。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區49歲郭姓女子23日至1間檳榔攤應徵工作，卻趁著店內人員上廁所，將檳榔攤財物搜刮一空，警方獲報查緝，在郭女投訴旅館查獲，郭女稱竊得款項已花費殆盡，警方依竊盜罪嫌函請法辦。 警方表示，23日13時55分許，郭姓女子至國際路某檳榔攤應徵工作，卻趁店內人員離開上廁所的空檔搜刮店內財物約1萬2千元後逃逸。檳榔攤報警後，發現郭女留下都是假資料，不過員警仍循線找到郭女住宿旅館，郭女稱，竊得款項已花費殆盡，依法函請偵辦。 #桃園市 #桃園警分局 #竊盜 #警察 #檳榔攤 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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