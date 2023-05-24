台大經濟系21日公布學生會正副會長選舉公報，其中一組候選人政見爆出性別與外貌歧視，政治不正確內容引發輿論炸鍋。精神科醫師沈政男指出，哈佛雖曾因歧視言論取消新生入學許可，但讓人不快的言論也受到言論自由保障，因此不會因未針對特定個人的言論懲處正式學生。教育的本質應該是給人成長與成熟的機會，這事件最大的教訓是，2位同學的性教育與幽默感教育都遠遠不夠，他們需要的是「再教育」，而不是懲罰。

「台大經濟系那兩位同學在哈佛不會被懲處！」沈政男23日發文表示，台大經濟系那兩位貼出爭議政見的天兵同學，已經讓人傻眼了，竟然事發以後有人認為台大應該將他們開除，以儆效尤，簡直讓人再次傻眼一次。那些人的懲處理由是：哈佛在2017年取消了10位新生的入學許可，就因為他們過往在臉書上貼出涉及種族歧視的言論。那些人不知道的是，此事在美國引起軒然大波，受到不少抨擊。

沈政男指出，因為，臉書上所寫的是個人私底下的言論，受到憲法保障，怎麼可以當成入學考量？注意，那10人還沒入學，還不是哈佛的學生，至於正式學生。哈佛會發給一本學生手冊，裡頭有一部分在講行為規範，其中關於騷擾這一項講得很清楚：未針對特定個人，以騷擾方式所表達的言論可以受到傳統言論自由的保障，即使那些言論可能引發社群裡其他人相當不舒服與關切。學院以非正式方式嘗試介入提供學生協助。

「看到沒有？非正式介入。因為，讓人不快的言論也受到言論自由保障。」沈政男強調，那兩位台大經濟系同學的政見有針對特定個人嗎？沒有。事實上台大經濟系政見爭議一事的言論自由問題在於：系選委會根本不應該因為擔心背上侵害言論自由的罵名，而讓那些離譜的政見刊登。選委會不讓那些政見刊登，才是彰顯言論自由的精神啦！不是嗎？不此之圖的後果，就是壓縮了校園的言論自由。

沈政男提到，他們絕對不是種族、性別主義者，就只是在沒有人文與社會科學啟蒙之下，對於社會組成與運作所做的評論與建議。大一生最在意或者因而自卑的就是考試成績、身體、性器官、求偶能力、家境、經濟能力、職業出路等等這些多數是天生或繼承而來的個人資產，他們不知道人的特質裡有好多是來自於社會與環境，尤其是政經社法制度的形塑，於是就會天真地相信「有些人就是需要嚴懲」這樣的社會控制手段。

「非常多年輕人相信嚴刑峻罰這一套，背後思維就是：你們這些人就是欠抓欠罰！」沈政男直言，這事件最大的教訓是，兩位同學的性教育與喜劇教育都遠遠不夠；他們需要的是再教育，而不是懲罰。教育的本質，應該是給人一種成長與成熟的機會吧？