桃園龜山華亞三路、振興路口10日有水不斷流出造成淹水，水務局表示，是放流水管線被石頭、水桶堵塞，經排除後已經改善。（桃園市水務局提供）

桃園龜山華亞三路、振興路口10日有水不斷流出造成淹水，市議員陳雅倫表示，民眾陳情後效果不彰，最近才發現是文青水資源回收中心放流水管線被堵塞釀災，質疑水流了10幾天，政府橫向溝通出問題。

桃園市水務局回應，因為水淹起來，加上有溝蓋蓋住，起初才未注意是放流管管線堵塞。水務局又說，先前發現是文青水資源回收中心的管線出問題後，以為是側溝淤積，經清淤後仍未改善，因此打開溝蓋，並停止放水，才查出阻塞原因是管線被石頭、水桶堵塞，已經完成清除。

陳雅倫說，華亞三路、振興路口10日被發現有大量水流出，她說，經地方陳情，她詢問桃園市單位、自來水公司，都說與他們無關。後來才發現是文青水資源回收中心的放流水因管線堵塞，才會讓水淹出來。

陳雅倫痛批，而這些水每天都在馬路流，宛如飄飄河一般，質疑市府螺絲大鬆。市府拖了這麼久，根本是推諉卸責，造成民眾不便也不管。她說，民眾陳情後，相關局處就算與自己無關，也應該要通知可能造成淹水的單位一起查明。否則水流了10幾天，每天通行民眾這麼多，每個人都看著水在流卻沒有修復，也會讓民眾對市府信心大打折扣。

水務局說，會設法改善問題，若有堵塞也會設法在明顯、容易發現處。此外因未來打算在華亞科技園區設立水廠，水資源中心的排水才會往華亞園區方向排放，若水廠設立，就可以讓水資源中心的水供給科技園區的廠商使用。