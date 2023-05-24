F-35雖然性能出眾，但是維護費用也高昂的令人頭痛。韓國一架F-35戰機在2年前發生吸鳥事故，修理費用接近新購價格，該如何選擇？

防衛部落格(Defense Blog)報導，《韓國時報》(Korean Times)援引消息人士的話稱，原廠洛克希德馬丁公司檢視這架受損的F-35A戰鬥機後，粗估修理費用超過7600萬美元(約23億新台幣)），這接近原價1億美元(30億新台幣)。

韓國國防官員一直與洛馬公司討論如何處理這架戰機，是要報廢還是修復? 目前還沒有結果，可見左右為難。

事故發生在2022 年，F-35從忠清北道清州基地起飛後不久，在離地330公尺空度，與一隻老鷹相撞。這隻猛禽穿破壞了左進氣道真空泵，連帶打破了飛機起落架的液壓管和附近的電氣設備，導導戰機的起落架無法正常放下。

飛行員不得不以機腹著陸，他先空中洩油，然後在跑道上摩擦200多公尺後停下來，沒有造成人員傷亡，但飛機受損嚴重。