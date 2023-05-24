央行發布4月貨幣總計數的M1B年增率上升2.68％，M2年增率也同步升至6.7％，M2年增率仍大於M1B年增率，已連八個月形成「死亡交叉」，但差距縮小為4.02。

觀察台股4月下跌288點或1.8％，收在15,579.18點，反映在外國人新台幣存款餘額呈現縮水，4月較上月下滑199億元至1,969億元，創2020年10月以來新低；且年減幅高達23.97％，更是2013年2月以來最大。

央行官員表示，4月上半月台股維持在15,700至15,900點高檔震盪，但在4月20日台積電法說會後股價下跌，帶動大盤跌勢，市場對於半導體景氣能見度仍不明確，我國也以科技股為主，因此造成外資資金移動，4月外資在集中市場跟櫃買賣超783億，4月本金也呈現匯出，也會影響外國人新台幣存款餘額下降。

不過，散戶螞蟻雄兵持續緊抱台股，4月證券劃撥存款餘額不降反升，月增478億元、達3兆1,898億元。官員分析，證券劃撥存款不減，代表錢還停泊在帳戶，單純從金額變動來看，顯示散戶仍在場邊觀望。

官員也說，台股4月即使下跌，但一直維持在相對高點震盪，且雖外資賣超、公股銀行仍是買超，證券劃撥存款未出現明顯縮減，研判是民眾普遍認為股市投資機會存在，且觀察5月起股價已回升，投資人自有判斷。

官員也提到，4月股市自然人比重為59.9％，而外資比重則30.2％，整體來看，即使資金有移動，但以比重觀察，在股市變動並沒有很大變化。

另，4月淨超額準備從上月795億元大幅降至502億元。官員說明，主因4月政府普發現金6,000元，政府在3月底就開始撥錢，銀行在4月上半月就拿到款項，基本上資金比較充裕，因此在超額準備方面就呈現下降，市場不需要備太多錢。