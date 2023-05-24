非共通性載具則包含營業人發行的會員載具、電子票證（悠遊卡、一卡通）、信用卡（含簽帳金融卡）、境外電商電子郵件載具等，而所謂的載具歸戶是指將前揭各種載具連結手機條碼。

台北國稅局指出，為提升兌獎便利性及落實雲端發票從開立到兌獎全程無紙化，民眾可採取以下兩種方式將各種載具歸戶至手機條碼並設定匯款帳戶，雲端發票如果中獎，可享受免繳印花稅及中獎獎金匯入指定帳戶服務。

方式一是登入財政部電子發票整合服務平台，至「歸戶設定」頁面將各種載具歸戶後，再至「領獎設定」頁面點選「啟用匯款」，填入領兌資料，就可以完成設定領獎金融帳戶。統一發票是每單月25日開獎，如果在開獎月25日零時以前設定，當期開出之中獎獎金扣除應繳納的所得稅後，自動匯入指定金融帳戶。

方式二是在行動裝置下載「財政部統一發票兌獎App」，以手機號碼及驗證碼登入點選「載具歸戶」後並「新增載具」，即可將各種載具完成歸戶。另外，再點選「系統設定」填入「個人資料設定」及「領獎資料」完成設定金融機構帳戶資料，於各期統一發票領獎期限屆滿前，點擊「我要領獎」兌領獎金，獎金即時匯入指定領獎帳戶。