美國音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）近期正在多地舉辦巡迴演唱會，即便天空不作美，仍吸引大批歌迷到場朝聖。豈料，演唱會卻風波頻傳，除了此前發生「鋼琴自行彈奏」的詭異事件外，近日更有多名狂粉販售各式奇葩周邊商品，還開出高達1萬美元(約新台幣30萬元)的天價販售「二手隱形眼鏡」，遭到粉絲抨擊。

綜合外媒報導，近日有眼尖的網友發現在拍賣網站Depop上，有粉絲以「看過泰勒絲的巡迴演唱會」為題，拍賣一副二手隱形眼鏡，還特意備註「商品保存情況相當良好」，並且將起拍價設置成1萬美元，看似想吸引她的死忠歌迷們拍下這副天價隱形眼鏡，在社群上引發網友討論。

A Taylor Swift fan is selling contacts that have “seen Taylor Swift’s eras tour” for $10,000. pic.twitter.com/R4XF3Hr7o1 — Pop Tingz (@ThePopTingz) May 10, 2023

此外，據外媒《Mirror》報導，在販售「二手隱形眼鏡」的事件過後，由於泰勒絲在雨中敬業開唱，更有粉絲突發奇想在網路上出售演唱會中收集的雨水，聲稱是在麻州福克斯堡（Foxborough）的吉列體育場（Gillette Stadium）的演唱會中收集而來，並開價250美元(約新台幣7700元)的金額販售，不過相關商品目前皆已被刪除，而「二手隱形眼鏡」的賣家則在事後於他的個人資料上更新一句備註：「LMAO IT WAS A JOKE(笑掉我屁股，這只是一個玩笑)。」

Taylor Swift fan tries to sell rain water from concert for a massive $250https://t.co/SNTmjlvHhr pic.twitter.com/X2H2QGiizH — MirrorUSNews (@MirrorUSNews) May 24, 2023

相關內容在社群上曝光後，在推特上引發正反兩極的討論聲浪，有支持賣家做法的網友認為：「交易雙方是各取所需」、「真是一個成功的企業家」、「是聖水啊」。然而，也有人提出相反的觀點，表示：「這感覺非常噁心」、「無聊透頂的玩笑」、「是不好的示範。」