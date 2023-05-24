南韓女星宋智孝昔以模特兒身分出道，2003年開始拍戲，代表作有《宮》、《朱蒙》、《霜花店：朕的男人》等影視作品，更憑藉長壽綜藝《Running Man》固定班底而走紅全亞洲。去年10月，她簽進新經紀公司UZUROCKS，卻未收到任何酬勞，憤而提出解約，23日更向警方舉報朴姓前老闆貪汙12億元，其中就包含她應得的9億元韓幣(約2265萬新台幣)廣告代言費。

先前宋智孝經紀公司UZUROCKS爆出經營不善，不僅積欠員工薪水、要求10多位員工主動離職，就連藝人宋智孝半年來為公司賺進12億元，但分成後應得的9億元酬勞分文未拿，只拿到電視台直接匯入戶頭的《Running Man》出演費，即使寄了5次存證信函，公司卻屢次拖延還款日期，老闆甚至直接請辭，讓她正式決定採取法律途徑。

除了關注自己的欠薪問題，宋智孝私下也默默幫助員工，除了補貼員工生活費用，甚至在員工出車禍，須負擔高達1000萬韓元(約23萬新台幣)的住院費，直接代為買單，並多次到醫院陪伴員工，日前她曾接受韓媒採訪，表示自己沒拿些錢還能生活，但員工並非如此，公開喊話公司應先支付員工薪資，暖心善舉令人動容。

송지효, 전 소속사 대표 횡령 혐의로 경찰 고발https://t.co/nEW50YIMR4 — 연합뉴스 (@yonhaptweet) May 24, 2023

24日，宋智孝找上韓媒《News 1》，表示已向首爾江南警察署告發前老闆挪用公款高達12億韓元，其中包含匯到公司法人帳戶的9億代言費。宋智孝表示前老闆跟她簽屬專屬藝人合約時，承諾安排Netflix戲劇跟廣告代言，卻通通跳票，連想討回應得酬勞，公司竟辯稱帳戶被凍結，因此會以其他方式付款，超乎她能理解的範圍，要求資金流動透明化，並解釋是怕有人再度受害，才會決定告發。