大陸成功合成出「炸藥之王」CL-20，成本比TNT低廉，威力還高出數倍，目前已運用在東風-31A洲際導彈等飛彈。針對搭配「炸藥之王」CL-20，前艦長黃征輝認為，大陸「極音速飛彈」，美國恐將望塵莫及。

黃征輝今(24日)在政論節目《新聞大白話》中表示，CL-20超級炸藥是「中國湖China Lake」，但是威力非常大。CL-20稱為「全氮陰離子鹽」，爆炸威力是TNT的10至100倍。

黃征輝接著指出，像美國這麼先進的國家，從來沒有發現其他東西來取代TNT，美國在1999年曾發明「全氮陽離子鹽」，也有這麼大的威力。但有個問題，在室溫的時候很容易揮發，不穩定，而且要加入有毒的化學物，結果擺在室溫還沒用就揮發出來，人就被毒死了，所以不實用。

黃征輝指出，大陸CL-20便宜，爆炸威力又大，美國就趕快宣布它發明了金屬氫，把氫壓縮到1400分之1，會變成金屬結構，金屬氫爆炸威力有TNT的35倍，也是非常可怕。金屬氫壓縮需要100萬倍的大氣壓力，例如潛水艇在水下500公尺，水壓才50大氣壓力。壓縮金屬氫則要100萬倍，比鑽石還貴，所以不實用。

黃征輝點出，CL-20讓大家都感到意外，可當武器的使用。CL-20的好處是，雖然這麼大的威力，爆炸完畢之後，沒有任何的輻射。像核彈比CL-20威力還大，但核彈爆炸完畢，那個區域100年都不能住人。

黃征輝並強調，所有火藥都是推送藥，而如今大陸有這麼大的推送藥，大陸的火箭速度會更快，可載更重的東西；而且「極音速飛彈」，美國更是望塵莫及。