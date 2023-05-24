中國大陸國家主席習近平24日下午在人民大會堂會見來華進行正式訪問的俄羅斯總理米舒斯京。

根據中國大陸外交部官網資訊顯示，習近平請米舒斯京轉達對普丁總統的誠摯問候。

習近平指出，今年3月對俄羅斯進行成功國事訪問，與普丁總統擘畫今後一個時期中俄關係發展和各領域合作藍圖。鞏固好、發展好中俄關係，既是民心所向，也是大勢所趨。希望雙方繼續發揮中俄合作空間大、前景廣、動力足的優勢，把各領域合作推向更高水準，不斷豐富兩國新時代全面戰略協作夥伴關係的內涵。

習近平強調，中方願與俄方在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持，在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊舞臺加強協作。雙方要繼續深挖潛力，提升經貿投資合作水準，健全雙邊合作體制機制，鞏固和擴大能源、互聯互通等合作基本盤，打造更多新的增長點。

習近平稱，要繼續擴大人文交流，開創民心相通新局面。中方願與俄方及歐亞經濟聯盟各國一道，促進共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接合作，推動形成更加開放的區域大市場，確保全球産業鏈供應鏈穩定暢通，爲地區國家帶來實實在在的利益。

米舒斯京則轉達普丁對習近平的親切問候和良好祝願，表示今年3月習近平主席對俄羅斯進行的歷史性國事訪問非常成功，開闢俄中全面戰略協作夥伴關係的新時代。

米舒斯京表明，俄方願與中方認真落實兩國元首達成的重要共識，充分利用兩國總理定期會晤及相關合作機制，深化各領域務實合作。俄方願與中方一道推動世界多極化進程，鞏固以國際法爲基礎的國際秩序。俄方期待與中方進一步加強人文交流，使俄中友好世代相傳。

中共中央外事辦主任王毅、大陸副總理何立峰、大陸外長秦剛等參加會見。