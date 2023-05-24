幫市民把關食安！台南市政府2019年、2022年食安五環改革政策計畫「計畫執行績優」皆榮獲第1名，為六都組唯一連續2屆榮獲第1名的縣市，此次獲行政院評比「計畫執行績優」六都組第一與食安亮點績優，獲核發獎勵金1412.5萬元，也將持續投入食品安全衛生管理工作。

台南市政府23日召開2023年第二次食品安全會報，會中報告「2022年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績效方案行政院評比結果，台南市於108年及111年食安五環改革政策計畫「計畫執行績優」皆榮獲第1名。市長黃偉哲強調，台南相當重視食品安全衛生，在衛生局與市府各相關局處單位同仁團結一心、共同努力下，方能屢創佳績。

「食安五環政策計畫」由衛生局擔任主政總窗口，聯合環保局、經發局、教育局、農業局、政風處、警察局及法制處消費者保護官等相關局處合作，落實執行源頭控管、重建生產管理、加強查驗、加重廠商責任、全民監督食安5大面向。

此外，衛生局也針對民眾陳情及曾違反衛生法規的食品業者辦理跨局處聯合稽查，並定期召開跨局處食安會報會議，檢討執行成果並撰寫會議紀錄，加強各單位橫向、縱向聯繫機制，精進食安稽查成效。

台南向來以小吃、美食聞名，衛生局長蘇世斌表示，好吃又兼具衛生安全，才能讓消費者吃得健康又安心。

教育局長鄭新輝表示，「食安亮點績優」以幸福空間、偏鄉央廚，師生健康享美食為主題，強化學校午餐營養品質及衛生安全管理，讓學童「吃得好、懂得吃、安全吃」，另也積極整合中央廚房，發揮規模經濟效益，目前聯合供餐比率達75％，全國最高，更落實食材溯源、午餐資訊公開及三級品管機制，整合衛生局、農業局、環保局及經發局跨局處共同把關，強化校園食安，持續提升午餐品質。

此外，教育局同時利用潛移默化方式深植學童食安觀念，本次亮點計畫執行成效獲中央評定良等核發400萬元獎勵金，是給予教育局、市府團隊及所有學校正向肯定。

南市府提到，2022年雖為covid-19疫情嚴峻的一年，但各局處依然戮力合作守護食安，確實執行各工作項目，並達到甚至超越管考指標，此次榮獲行政院評比「計畫執行績優」六都組第一與食安亮點績優，此次共獲核發1412.5萬元獎勵金，將持續投入食安衛生管理工作。