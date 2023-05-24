美式賣場好市多提供許多生鮮食材供會員選購。近日有男子到好市多買了一顆西瓜，回家後突發異想決定幫西瓜量體重，沒想到標榜10.8公斤的西瓜，實際上竟重達14.1公斤，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「Costco西瓜都謊報體重，說好只有10.8公斤…」，原來他將好市多放到體重機上測量重量，沒想到實際上西瓜重達14.1公斤，比好市多標榜得還要重上許多，讓原PO感嘆足足謊報了3成的體重。

對此，許多網友紛紛回應，「真的超重！本來還想抱回去退貨，想想還是…算了～不跟他們計較！已經吃掉3顆」、「我買了19公斤，大超過」、「搞不好裡面爛掉切掉之後真的只有10.8公斤」、「半個月前買一個超雷，不甜還被小孩抱怨」、「這批的西瓜好吃很甜」。

另外也有不少人大開玩笑，「我只能說這西瓜一定是女的」、「你那顆西瓜是女生啦，正常」、「衣服還沒脫阿～」、「去皮10.8」、「去皮應該就標準了」、「不是一早空腹稱的」、「多出來的是皮的重量」、「人家減肥還沒成功」、「去皮去籽再量一下」。