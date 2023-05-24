孩子寫作業遇到難題時，通常都會找家長求救，然而日前有一名家長崩潰表示，孩子的幼兒園數學作業真的太困難，他四處問人都不知道該如何作答，直到其他網友看了題目後，才赫然發現算法與珠算盤有關聯，也引來眾人一陣狂罵：「什麼爛東西」。

原PO在PTT八卦板以「幼兒園題目都誰出的？」為題發文，表示日前收到友人傳來孩子幼稚園的作業，題目為「請觀察甲蟲身上」，並寫下數字，第一張圖的甲蟲身上有3個黑點、6個灰點，代表的意涵是數字「52」；第二張圖的甲蟲則有6個黑點、4個灰點，希望孩子能藉此推敲出答案。

一張看似平凡的圖片卻考倒一票人，原PO表示，友人四處求助，都找不到正確答案，原PO也因此納悶「現在幼稚園都這麼難嗎」，更擔心自己即將就讀幼稚園的女兒，可能會跟不上大家的程度。

對此，鄉民紛紛留言，「起碼要給3個才能找規律，1個是海龜湯喔」、「完蛋我比幼稚園不如」、「預習完畢都不敢把小孩送去幼稚園了」、「這種智障題目，乾脆教說人生沒有標準答案」、「好歹多給幾隻蟲吧」。

不過也有人找出幕後的意涵，其實題目是將甲蟲比擬成珠算盤，「珠算盤就直接畫算盤啊，這X小」、「遇到我一定X爆學校」、「爛題目，誰知道左上角是10，這要觀落陰吧」、「是珠算盤沒錯」、「有學過算盤我也不會想到」、「什麼爛東西」。

而原PO後來也貼出幼稚園老師的解答，「只看黑黑的點，灰色的不看」，左上角代表50、右上角代表10、左下角代表5、右下角代表1，因此答案為「50+10+5+3=68」。