澳洲東岸大城日前發生一起珠寶店搶案。昆士蘭省首府布里斯班一處購物中心內的珠寶店，週一下午發生搶案，兩名身著穆斯林婦女罩袍的搶匪衝進店裡喝令店員把展示櫃的珠寶火速裝袋，店外一名女子見狀放聲尖叫約10秒引起他人注意，搶匪抓了珠寶就逃，不到50秒劫走的珠寶價值約20萬澳幣。

綜合澳洲9 News、7 News報導，當地時間週一下午，兩名持槍搶匪闖進布里斯本卡蘭維爾中央購物中心（Calamvale Central shopping centre）的里亞珠寶店（Rhia Jewellers）行搶。2人身穿穆斯林婦女常穿的深色罩袍，相當少見，罩袍幾乎遮住搶匪整張臉。

搶匪以槍口脅迫珠寶店一名男性店員，其中一人開口喝道「開始裝袋」，店員說了好幾次「在裝了，在裝了」，搶匪又用髒話怒罵要店員閉嘴趕快把珠寶放進袋中，同時以槍柄敲壞展示櫃鎖、自行動手抓起商品裝袋。

搶劫發生約30秒後，櫃位不遠處有個女人對著店內大喊好幾聲「喂！」，接著她開始放聲尖叫，尖叫聲迴盪，這時開始有其他人注意珠寶店的動靜。搶匪見狀再抓了一些珠寶就拎著袋子衝出店外逃逸，女子這才停止尖叫。根據店家提供的監視器畫面，女子尖叫了大約10秒鐘。畫面顯示，部分展示櫃的商品並未一併遭到洗劫，劫匪可能因女子不停尖叫而提早收手逃走。

澳洲布里斯本一家購物中心內的珠寶店遭兩名身著穆斯林婦女罩袍的男子行搶。

店方表示，搶匪搶走不少珠寶，估計總值澳幣約20萬元（約新台幣405萬元），其中以黃金為主。當時遭搶匪脅迫的店員阿札姆（Abdul Azam）向9 News表示，搶匪之一的槍口稍微降低了些，他開始按照搶匪指示把珠寶放進搶費的袋子裡，「後來另一名搶匪就過來打我」。

阿札姆說：「本店販售許多22K金的珠寶，他們鎖定的是金鐲子，我想這是因為手鐲比較容易融化脫手。」談起這次驚魂記，他不禁感嘆：「大家都聽過這些搶案的故事，也明白這行箇中風險，但真的從沒想過會發生在自己身上。」

搶匪目前在逃，此案正由澳洲警方偵辦中。

澳洲今年1月也曾發生一起珠寶店搶案，雪梨市中心知名的Germani jewelry遭2名預約看貨的男子持刀行搶，4月搶匪落網後供稱由珠寶店老闆指使犯案，意在詐領保險賠償金，原來這起搶案是老闆自導自演，震驚全國。