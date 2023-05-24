兩員警入海救援，救起輕生女子。（警方提供。許逸民／澎湖傳真）★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

澎湖今天上午發生一起女遊客心情不好，自行離開民宿未歸，男友擔心安危報警。經警方洽請電信公司以手機定位後，重點搜尋，果於海域中發現女子人頭身影，趕緊奮不顧身跟著躍入海中，將女子救起。

今（24）日10時許，王姓男遊客至馬公分局文澳派出所報案，稱吳姓女友因為心情不好，自行離開民宿後便未歸，在擔憂女友安全下，遂報案協尋。馬公分局隨即依規定受理並通報各單位緊急協尋。

警方指出，經了解，兩人是男女朋友，一起從屏東來澎湖旅遊。因此受理報案後，快速申請調閱手機定位，經查電信公司傳遞訊號位處於石泉電視轉播站區域，但趕到現場搜尋未果，便立即擴大區域範圍至港區與海岸沿線。

約12時20分許，員警於中衛海域遠處之海中，查見有一疑似人頭樣態，趕緊以望遠鏡查看確定，並通報消防局支援小艇到場實施救援。

惟當時情況緊急，在場員警賴德榮深覺如待消防小艇抵達救援恐來不及，遂不顧自身安危，身著制服便涉水趨往救援，另一警員歐嘉升恐賴員獨自1人無法將吳女救起，隨即也跳下海一同游往。經2名員警合力下，最終將吳女安全拉回岸邊。後續由現場救護人員將吳女送往澎湖醫院救護後，目前吳姓女子已無大礙。

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