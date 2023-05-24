嘉義市長黃敏惠揪大家來看山椒魚電影，了解台灣自然生態。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠與關心環保議題人士歡迎大家來看山椒魚電影。（廖素慧攝）

嘉義市響應6月5日世界環境日，舉辦「守護生態1＋1－永續環境義起來」系列影展活動，6月將在in89影城播映「山椒魚來了」等4部影片，鼓勵大家用環保行動，守護地球生態，5月27、28日持指定資源回收物可兌換電影票。

嘉義市政府環境保護局表示，4部影片有「山椒魚來了」、「海洋奇緣」、「瓦力」、「守護黑面琵鷺」，分別於6月4日、10日、18日及24日，在嘉義市in89豪華影城放映，4部影片共有680張電影票，5月27日、28日上午10時至下午2時，攜帶指定資源回收物，在文化公園民族路和文化路口附近涼亭處兌換，每人限兌換2張。

導演麥覺明表示，「山椒魚來了」是探討環境議題、生命教育的影片，台灣目前有5種原生山椒魚，都是台灣特有種，山椒魚棲居在海拔1300公尺以上的高山，也正面臨地球暖化的衝擊，牠們的生存環境受到暖化威脅，「氣溫再繼續飆升，山椒魚就要變成山椒魚乾了」。

嘉義市長黃敏惠表示，「山椒魚來了」入圍今年台北電影節最佳紀錄片，片長只有105分鐘，麥覺明卻花了17年時間，用鏡頭來敘說研究團隊以50年觀察研究山椒魚的生態歷史。

黃敏惠鼓勵大家看影展支持本土紀錄片電影，也能更瞭解人與自然和諧共存共好的關係，進而起而行透過具體行動共同守護環境。