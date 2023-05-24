此外，為捍衛股價，藥華藥也公告實施5,000張庫藏股，預定買回期間5月25日～7月24日，每股區間價格330元～450元。

Ropeg為藥華藥自行研發的創新長效型干擾素，今年3月27日獲日本厚生勞動省核准用於現治療PV患者。根據市場研究，日本約有2萬名PV患者，臨床用藥包括愛治膠囊與Jakavi等。

執行長林國鐘表示，未來會與日本各方密切合作、服務病友，將Ropeg納入實際的臨床治療，也會持續多元發展，努力拓展Ropeg的治療領域。

Ropeg已獲歐美及全球多國核准使用於成人PV患者並上市銷售，各地接受Ropeg治療的患者持續穩定成長，藥華藥於美國及日本均自行布建行銷與銷售團隊。

藥華藥表示，美國國家綜合癌症資訊網NCCN（National Comprehensive Cancer Network）在最新的治療指南中，最近將Ropeg從PV治療選項中的「其他推薦」升格為2A類的「首選藥物」，且無論高、低風險的PV患者、無論先前是否接受過其他治療均適用。Ropeg此次在NCCN指南的提升預計有助於提升醫生的開藥意願、病人的詢問度、和保險公司的滲透率，合理預期未來更有利於實際營運數字，並極可能是銷售突破的轉捩點。不只如此，NCCN獲全球醫界共同認可，這次提升也讓開賣在即的日本市場，更值得期待。

藥華藥表示，今年上半年陸續申請中國、香港、馬來西亞及新加坡等地藥證，搶攻亞洲市場。目前也持續積極拓展全球商業版圖，多點開花助攻未來營運動能，營收成長曲線可期。