陸軍航特部1名前政戰主任王姓上校，因2年多前至參訪行程預檢時，因伸手攔住1名前來會合跑步中的女兵，並乘機讓手臂在女兵胸部緊貼2至3秒後，收回手時又沿著女兵胸部下滑，造成女兵感到不悅，提告長官涉嫌性騷擾，一審王男遭判有期徒刑4月，經上訴後，台南高分院駁回上訴，並宣告緩刑2年，應接受3小時的法治教育課程；王男也與女兵達成民事和解賠償15萬元。

據判決書記載，109年9月29日上午10時許，陸軍航特部飛訓部在大禮堂舉辦參訪行程，1名政戰主任王姓上校因提前30分鐘到現場預檢，而另外有1名飛訓部本部連女上兵是擔任攝影紀實人員，晚5分鐘後女兵接獲指令後，趕緊從大禮堂跑往機坪合影地點。

2人便在大禮堂門口相遇，王男竟趁女兵跑步不及防備，突伸手橫舉阻擋女兵去路，並且告知女兵「不用去了」，此時，王男手臂緊貼女兵左胸上緣，停留至少2至3秒後，再緩慢的沿女兵左胸上緣下滑收回手，而王男此舉讓女兵感到不悅，提告違反性騷擾防治法。

台南高分院審訊時，王男否認並辯稱無性騷擾的意圖，當時伸手不確定有無觸碰到女兵胸部，只記得有伸出右手平舉至女兵的正前方，但高度不是在女兵胸前，而大概是在女兵的臉前方。

女兵指出，當時王上校看到她，突伸出右手碰觸到胸部，停留約3到5秒，未立即收手，且當下愣住時，看著王上校放在胸部位置的手，要收手時又順勢滑過胸部，認為王上校是故意貼著她的胸部收手，感覺很不舒服，而當時王上校僅說一句「喔！抱歉」便離開。

一審審酌王男應保持同事間分際，竟為逞一己私慾對女兵性騷擾，欠缺尊重他人身體自主權的觀念，並造成其身心受創，行為實有不當。但王男仍否認犯行，且未達成和解徵得原諒，處王男有期徒刑4月，經王男上訴二審，台南高分院宣告駁回上訴，維持一審原判，且王男與女兵達成民事調解，賠償15萬元，女兵也不追究被告的刑事責任，並同意法院對王男宣告緩刑2年，應接受3小時法治教育課程。

據悉，王姓上校因此案調離現職，由於自認是無心之過，因此始終否認犯行，也無法接受一審遭判4個月，後與女兵達成和解後，今年4月時便申請退伍。