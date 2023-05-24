2024區域立委選戰各陣營積極佈局，對於艱困選區，民進黨今( 23 日)宣布將徵召黑潮城市發展協會理事長吳崢、前新北市議員曾柏瑜及政治評論員李正皓參選新北市立委；日前也有傳聞稱知名藝人「雞排妹」鄭家純也被綠營徵詢參選北市中正萬華區立委。前立委郭正亮表示，只能徵召這些人選，代表民進黨對這個社會的號召力正在下降；他也斷言新北市三個選區的結果，「民進黨要上的機率幾乎是零」。

民進黨今日宣布，將徵召兩度參選台北市松山信義區議員都落選的吳崢，參選新北市第八選區(中和)；去年 11 月曾以無黨籍遞補新北市議員的曾柏瑜，參選新北市第十一選區(新店、深坑等)；也將以無黨籍模式，與去年剛落選中和區議員的名嘴李正皓合作，參選新北市第九選區(中和)。

「雞排妹」鄭家純則自爆曾被賴清德競選辦公室總幹事潘孟安邀請會面，當時就立刻答應「願意幫忙」，據傳她將參選中正萬華區立委，但民進黨尚未證實。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，找什麼樣的人來參選立委，其實就代表著潘孟安的眼界有多高、境界有多高。如果這些人選就是民進黨現在能夠號召的新人的能量，就表示綠營對這個社會的號召力在下降，因為這些人都不是新面孔，賴清德的能量，顯然比蔡英文2020年時在下降。

郭正亮也直言，「雞排妹去選新店會有票嗎？」若照傳言說的參選中正萬華，「吳沛憶怎麼辦？可以就這樣把人壓掉嗎？難道因為吳沛憶與黃承國比較熟悉，就要把人做掉嗎？可以這樣搞嗎？」

據悉，此前民進黨台北市議員吳沛憶就曾表態願意參選立委，雞排妹的消息傳出後，吳沛憶也表示相當驚訝，但仍對自己有信心，不僅認真經營在地，也準備好文宣，可快速整合在地支持。

對於新北市的三個選區，郭正亮坦言，「民進黨要上的機率幾乎是零」。他也一一分析，中和的現任民進黨立委江永昌雖不選，但仍是綠營最強的人選；永和的現任國民黨立委林德福雖然年紀大，但很強、很認真；而新店的現任國民黨立委羅明才都能勸退自家議員劉哲彰的挑戰，就知道他有多強。但郭正亮也說，新人願意去選當然可以磨練一下自己，也許以後會再去參選議員。