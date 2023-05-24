台北股匯市雙挫，台股24日小幅下跌，盤中最低跌至16,070.16點，大盤指數終場收16,159.32點，下跌28.71點，成交量2,259.74億元，三大法人賣超19.01億元，外資及陸資賣超45.98億元。

匯市方面，外資買股並匯出，新台幣開盤以來一路偏貶，最低貶至30.810元，而出口商眼見30.8元價位積極進場拋匯，使新台幣貶勢稍為收斂，惟拋匯力道不敵外資，終場以貶4.6分作收，連兩個交易日收黑。

根據央行統計，美元指數上漲0.11％，24日主要亞幣全面走貶，尤以近期升值較多韓元回檔0.36％較深，其次為新加坡幣也轉貶0.2％，日圓續貶0.19％、新台幣貶0.15％、人民幣則小貶0.02％。

匯銀主管表示，外資今日仍是雙向偏匯出，出口商則是如預期在30.8元價位進場拋匯賣美元，早盤賣壓不小，而午盤後交投轉淡，並無太大波動，整體盤勢仍由外資主導。

匯銀主管表示，台股短線面臨修正壓力，加上近期整體亞股表現都不佳，主要亞幣軟趴趴，加上國內經濟數據不理想，新台幣短線面臨賣壓，預期新台幣朝30.8元關卡測試的方向不變，此關卡也是進出口商重點攻防價位。