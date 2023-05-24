桃園市24日傍晚出現陣雨，新屋區與楊梅部分地區出現停電情形，台電接獲通報後立即派員赴現場查修，經統計約有1265戶受影響，經查停電原因，為當地樹竹碰觸到高壓線路導致停電。
台電接獲通報，今日晚間6時1分，在新屋區九斗里、三民路、中華南路一段、中興路、東明里、埔頂里、埔頂路、新屋里，以及楊梅區上田里和中華南路二段一帶發生停電狀況。經派員搶修，各區陸續復電，首先復電334戶後，晚間6時54分再復電剩餘931戶，目前已全數復電。
桃園市24日傍晚出現陣雨，新屋區與楊梅部分地區出現停電情形，台電接獲通報後立即派員赴現場查修，經統計約有1265戶受影響，經查停電原因，為當地樹竹碰觸到高壓線路導致停電。
台電接獲通報，今日晚間6時1分，在新屋區九斗里、三民路、中華南路一段、中興路、東明里、埔頂里、埔頂路、新屋里，以及楊梅區上田里和中華南路二段一帶發生停電狀況。經派員搶修，各區陸續復電，首先復電334戶後，晚間6時54分再復電剩餘931戶，目前已全數復電。
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