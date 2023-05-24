坤達24日出席Gucci夏季推的Summer Stories系列，身穿海浪印花襯衫，透露因易曬黑體質格外注重防曬，「如果有色差很容易被罵，也會有不連戲的問題。」「我經紀人一度要買『臉基尼』給我，但我打死不穿。」昆達常為了工作到適合度假的地方，自己也才從北越回來，愛妻魔人的他希望可帶老婆柯佳嬿去看看，「那邊因為緯度比較高，所以其實也沒有到很熱，她應該會喜歡。」

坤達、吳卓源以Gucci Summer Stories 系列展現夏日不敗白色造型。（Gucci提供）

坤達、吳卓源演繹Gucci Summer Stories 系列，其中坤達身穿海浪印花古巴襯衫搭配黑色皮革涼鞋，搭配Jumbo GG 托特包，讓他表示「今年穿這套去海邊一定是海景第一排最帥的！」。（Gucci提供）

坤達穿搭準則就是舒服，挑選寬鬆、質料舒適但剪裁有型的單品是他夏日基本盤，夏季出門他會準備防曬、墨鏡、帽子等，出門愛用的包款自然不能太過小巧，此次出席Gucci活動演繹三種夏日造型，坤達均挑選大容量的包款如托特包、保齡球袋等，即使是較為小巧的郵差包，也能夠輕易容納他夏季必備品，成為這次最推薦的單品。

Gucci GG米白色大型托特包，4萬9500元。（Gucci提供）

Gucci 黑色皮革綁帶涼鞋，3萬5800元。（Gucci提供）

Gucci 白色草寫 logo T，1萬6400元。（Gucci提供）

向來顏色繽紛的Gucci，夏季依舊色彩斑斕並結合海洋元素、涼爽透氣材質面料打造度假氛圍，本季共推出5大特色印花，坤達、吳卓源所示範的藍紅塗鴉印花，乍看僅是隨手塗鴉，細看則可發現那童趣的塗鴉其實是手寫的「Gucci Loves You」；品牌經典的花卉圖騰也同樣被運用於本季當中，並同時推出可愛的「繽紛櫻桃」，男性服裝上則有浮世繪風格的海浪印花，復古優雅又十分帥氣，除滿版圖騰外也有單一海浪的圖騰的T恤，另外也有GG Logo與船錨相互結合的圖騰，散發海島度假氛圍。

Gucci 草編馬銜鍊拖鞋，3萬1100元。（Gucci提供）

Gucci 皮革編織樂福鞋，5萬500元。（Gucci提供）

Gucci Summer Stories 系列。（Gucci提供）

包款方面，夏季度假必備的拉菲草提包除是義大利工匠手工織成之外，顏色還刻意採用鮮豔的糖果配色，不論是搭洋裝、牛仔褲都相當出挑；而Blondie手提小方包除百搭白色外，也有亮黃、嫩粉等色系供選擇；經典的Diana系列更推出全新Hobo提包款式，同時滿足正式、休閒與優雅等多種場合需求。