Shohei Ohtani looking terrible and fantastic simultaneously. pic.twitter.com/dWu3KFoI95 — Rob Friedman (@PitchingNinja) May 23, 2023

天使隊大谷翔平成為美日棒壇頭號明星之後，連他揮棒落空的動作都引起注意，他對紅襪時大棒揮空了浩克（Tanner Houck）的指叉球，頭盔掉下來被他自己接住，再慢條斯理地戴回去，途中還成功維持住他的髮型。知名棒球推特@PitchingNinja稱讚：「大谷翔平同時看起來很狼狽又很帥氣。」

美國主播說：「這個男人有什麼缺點嗎？能不能給我說一個出來？」他們提到天使休息區的武士頭盔，那是大谷翔平自己買的，代替原先的牛仔帽，打出全壘打的球員可以戴上去威風一下。主播又說：「這頭盔看起來很酷，肯定價值很高，不過以他3000萬美元的年薪沒什麼可擔心的。」另外他們又提到想要偶爾「變成大谷」，就算沒有錢也沒關係。

這不是大谷初次做這種動作，他常常接住自己落下的頭盔，即使被三振也要很有型。

2018年春訓，美國球探一度不看好大谷的打擊，「他感覺就像個高中生打者，你是要求高中生打者跳級到大聯盟？」他們甚至認為大谷需要在小聯盟磨練500個打席才能跟上大聯盟水準。結果大谷首季繳出22轟、61打點、打擊率0.285，攻擊指數高達0.925，獲選美聯年度新人王，更在2021年勇奪美聯MVP。