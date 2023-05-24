北市聯醫中興院區近日收治一名自稱沒有任何慢性疾病的中年男性，過去無就醫記錄，首次掛急診就是急性心肌梗塞，幸好及時打通血管救回一命，住院後抽血發現，他的低密度脂蛋白膽固醇高達190mg／dL，才知罹患高血脂症。

根據衛福部國民健康署統計，台灣18歲以上成人，每4人就有1人罹患高血脂症，高血脂不易察覺，卻是冠狀動脈心臟病的重要危險因子之一，也稱是健康的無形殺手，尤其低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）的升高是形成斑塊阻塞血管的主因，民眾不可輕忽。

先天性危險因子包括老化、男性、家族遺傳、以及部分遺傳性肥胖等，後天性危險因子則包括高熱量精緻飲食、缺乏運動、壓力與不正常作息、抽菸、以及過度飲酒等，這些是可靠改變生活型態來調整的。

北市聯合醫院中興院區心臟內科主治醫師陳郁安說明，血中脂肪主要是由低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C，俗稱壞的膽固醇）、高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C，俗稱好的膽固醇）、以及三酸甘油脂（TG）所組成，而高血脂症就是血中膽固醇或三酸甘油酯異常升高。

陳郁安說，2022年台灣高血脂治療指引公布，極低風險且LDL-C≥160 mg／dL者、低風險且LDL-C≥130 mg／dL者、中風險且LDL-C ≥ 115 mg／dL者，應開始非藥物治療，若治療3個月後未達到治療目標，應考慮藥物治療。

陳郁安也說，糖尿病、非透析慢性腎病、LDL-C≥190 mg／dL者，發生動脈粥狀硬化心臟病的風險很高，需要立即進行降脂治療，且目標為LDL-C＜100 mg／dL；有2次（含）以上心肌梗塞、多血管冠心症者，LDL-C可考慮降至55 mg／dL以下。