嘉義一名水電工去年9月到住宅更換電熱水器時，未將瓦斯軟管仔細密封，甚至只用電火布膠帶纏繞末端，導致瓦斯外滅，87歲女屋主3天後準備開火時引發氣爆，全身2至3度燒燙傷，送醫後4天不治；法院依過失致死罪判水電工有期徒刑5月，緩刑2年，可易科罰金。

判決書指出，吳男從事水電裝修業務，去年9月23日受陳男委託，至陳男母親在嘉義住處廚房更換電熱水器，將連接熱水器的瓦斯軟管拆下後，本應直接將軟管拆除或確實密封軟管末端，卻僅以電火布膠帶纏繞該瓦斯軟管末端就逕自離去，導致後來瓦斯向外洩漏。

陳男母親3天後在廚房使用單口瓦斯爐烹煮時，引燃氣爆並起火，導致廚房天花板掉落、鋁窗玻璃破裂、電熱水器面板熱烤變形，陳男母親臉部、頸部、軀幹、四肢2至3度燒燙傷，約佔總體表面積38%合併吸入性灼傷之傷害，送醫急救後，10月30日晚間因肺炎併敗血症而死亡。

法院審酌，吳男因疏失發生瓦斯洩漏氣爆，造成房屋內部裝潢及物品損壞及燒毀，並造成陳母死亡，吳男犯後坦承犯行，並與被害人家屬達成調解及賠償，嘉義地方法院依過失致死罪，判吳男有期徒刑5月，緩刑貳年，可易科罰金。全案還可上訴。