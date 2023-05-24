立委擬修《央行法》，動用10％外匯存底成立主權財富基金；央行總裁楊金龍今(24日)表示，不宜無償撥用外匯存底，若要成立應由政府訂「專法」。前立委蔡正元今也發文直批，台灣央行的外匯存底看似有5千多億美元，但沒有嚴格的外匯管制，且充斥在台灣的短線外資也有5千多億美元，如果再挪用10％作長線投資的主權基金，遭金融大鱷突襲的風險立刻從1％提升到10％，不比矽谷銀行來得低，呼籲立委不要變成家賊。

「不要變成家賊！」蔡正元提到，有一群立委提出一個無比幼稚無知的提案，要修改《中央銀行法》，聲稱要挪用10％外匯存底，成立「主權基金」，提高外匯存底的運用效率。過去包含張忠謀在內，一群對央行經營外行的企業家和學者，每每自以爲央行跟一般銀行沒有不同，認爲央行外匯存底的獲利率，不如台積電或其他股票的報酬率，應該要拿出來投資獲利更高的項目，「說句不客氣的話，這些人都是外行兼無知！」

蔡正元指出，全世界有很多國家設有主權基金，包括台灣也設有很多主權基金，如民進黨也從公股行庫掏走100億元，成立台杉基金。「但全世界沒有人挪用外匯存底搞什麼主權基金！」其他國家搞主權基金，跟目前台灣一樣，都是財政部去調度來的資金，不是動用央行的外匯存底。像張忠謀這些企業家和學者，分不清楚財政部資金和央行外匯存底的差別可以諒解；但監督央行的立委也分不清楚，那根本就是狗皮倒灶之徒！

「外匯存底的學術說法是，新台幣的發行準備，實際的性質就是新台幣存款的真正存款準備金。」蔡正元強調，台灣央行的外匯存底看似有5千多億美元之多，但台灣沒有嚴格的外匯管制，而且充斥在台灣的短線外資，也有5千多億美元，高達外匯存底的99％。也就是台灣央行外匯存底，只有1％可以承受金融大鱷的突襲，壓力測試指數非常低。

蔡正元直言，台灣內外環境和戰爭風險日益升高，如果再挪用10％作長線投資的主權基金，央行以短期資金作長線使用。遭到突襲的風險，從1％立刻提升到10％，不會比矽谷銀行來得低。這些無知的立委，應該去管管台灣目前一堆投資績效非常差的主權基金，而不是搞不清楚外匯存底的性質，標新立異、譁眾取寵、沽名釣譽創造議題，把外匯存底當主權基金耍，那有可能變成狗皮倒灶的家賊！