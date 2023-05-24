日本四國地方一輛高速巴士因司機未留意，將一名年輕女乘客關在車側行李廂內行駛約7分鐘，最後在抵達終點站時才發現出包，所幸這名女乘客並未受傷。

日本放送協會（NHK）表示，在日本四國地方4個縣營運高速巴士的JR四國巴士公司今天表示，今年2月時曾發生乘客被關在行李廂內行駛約7分鐘的情況。

JR四國巴士表示，今年2月下旬一輛從JR松山站開往JR德島站的高速巴士（兩地地圖直線距離約160公里），在「德島大學前」站牌停車下客時，一名20多歲女乘客鑽進巴士車側的行李廂內想拿取行李時，沒想到40多歲巴士司機沒留意就關上行李廂門開動車輛。

該趟旅程終點是在約1.6公里外的德島站，待車輛停妥開啟行李廂才發現女乘客被關在裡面。這名女乘客在車輛行駛期間被關了約7分鐘，所幸沒有受傷。

JR四國巴士安全推進部長宮武賢一在記者會上致歉說：「這是非常重大的過失，我們會對顧客造成的困擾進行反省。」

朝日新聞報導，出包的JR四國巴士4月下旬向女乘客致歉時，女乘客想到當時被關在行李廂內表示「很可怕」。四國運輸局今天對JR四國巴士松山分公司，祭出停用一輛巴士20天的行政處分。