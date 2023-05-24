國道切車未打好打滿？有男子3月時行駛國道上由外側車道切至中線車道，遭民眾檢舉「行駛高速公路未依規定變化車道(變換車道未依規定全程使用方向燈)」，開罰3千元，但男子喊冤當時方向燈有打好打滿，而且致電詢問，警察回應是「沒打方向燈」，不斷申訴也無用；對此，一派網友認為原PO切至車道至少還要閃三秒，另外還有一派網友認為車尾燈殼疑似「過黑」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳多張照片，他冤喊「這樣到底是哪裡有違規？方向燈沒打？」，並稱去申訴了也無用，他也指出致電詢問，並非是方向燈未打好打滿，而警察回應是「沒打方向燈」，但他比對遭開罰單上的照片顯示，切至國道中線時，方向燈依舊有亮，並認為「警察都這樣亂開單？」。

BMW駕駛因在國道上變換車道未依規定打方向燈，遭民眾檢舉，雖駕駛表示有打好打滿，但網友看到1關鍵不力挺。（翻攝自臉書爆料公社）

貼文一出，有網友看了影片認為是「我猜是秒打秒切」、「應該是方向燈沒完全打滿就關閉」、「未全程，應該是太早就把方向燈撥桿歸位」、「打方向前燈切回車道至少要三秒」、「大概是沒滿足方向燈閃好閃滿的規定」、「罰單是說變換車道沒有全程打方向燈，也就是到一半方向燈就跳掉了」、「開車的壞習慣要改，方向燈不要閃個兩三下輪子還沒過線就關掉，這種的我送過好多了，去繳錢吧，記得還習慣要改」。

另外也有網友認為車主的後尾燈疑似有貼黑膜、或是「燈殼過黑」，「冒昧詢問一下，你尾燈有貼燻黑膜嗎？」、「把燻黑車燈改回來」、「你的後燈殼是不是有貼薰黑膜？」、「黑化燈殼？」、「自己搞這麼黑，怪誰咧？」、「方向燈顏色法規不是應該是亮橙色或黃色光？就算是紅色也應該是亮紅色，你的方向燈是黑色？」、「燈殼還是正常點好」。

對此原PO也回應，車子是外匯車，而車尾燈並無貼燻黑膜，僅是深紅色的改裝燈組(燈殼)，不過他表示去驗車沒問題；不過另有網友也回應，「其實驗車不太會看尾燈有沒有貼膜（只要不要奇怪的顏色），大燈比較會看，然後，路上若被民眾檢舉尾燈貼深色膜，就會叫你回監理站驗車了」。